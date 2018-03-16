В США прокомментировали падение своего военного вертолета в Ираке

На западе Ирака в результате крушения вертолета HH-60 Pave Hawk погибли семеро военных США. Информацию об этом, как сообщает CNN, подтвердили в Пентагоне.

В Пентагоне отметили, что крушение произошло не из-за атаки с земли. В момент полета вертолет не находился на боевой миссии. Он сопровождался вторым вертолетом, пилот которого подтвердил эту информацию.

Расследованием обстоятельств и причин крушения занимается специальная комиссия международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещенная в России организация) под руководством США.

Вертолет ВВС США упал в Ираке неподалеку от границы с Сирией в ночь на 16 марта. Проводится расследование.

Вертолеты HH-60 Pave Hawk используются для поисково-спасательных операций и перевозки раненых. Также вертолеты этого типа используются подразделениями спецназначения для эвакуации с поля боя.