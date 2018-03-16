Корабельный рельсотрон начали испытывать в Китае
Пока ни одна страна в мире не тестировала электромагнитные пушки морского базирования.
Фото: Weibo/ Sina Military
Испытания рельсотрона, установленного на боевой корабль, начались в Китае. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times. О начале испытаний написали сразу несколько китайских изданий со ссылкой на представителей Народно-освободительной армии Китая, говорится в сообщении.
Тестовой платформой для рельсотрона стал большой десантный корабль проекта 072-III «Хайяншань».
КНР стала первым в мире государством, в котором начались испытания электромагнитного орудия на боевом корабле, подчеркивает издание. Разработка корабельного рельсотрона велась также в США, однако американский проект был заморожен и до натурных испытаний в море дело не дошло.