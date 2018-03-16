Корабельный рельсотрон начали испытывать в Китае

Испытания рельсотрона, установленного на боевой корабль, начались в Китае. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times. О начале испытаний написали сразу несколько китайских изданий со ссылкой на представителей Народно-освободительной армии Китая, говорится в сообщении.

Тестовой платформой для рельсотрона стал большой десантный корабль проекта 072-III «Хайяншань».

КНР стала первым в мире государством, в котором начались испытания электромагнитного орудия на боевом корабле, подчеркивает издание. Разработка корабельного рельсотрона велась также в США, однако американский проект был заморожен и до натурных испытаний в море дело не дошло.