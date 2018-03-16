Украина планирует порвать экономические отношения с Россией

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала РФ. Я дал поручение, мы готовим решение правительства, думаю, в среду (21 марта) его примем», - приводит «112 Украина» слова Гройсмана.

Он пояснил, что речь идет о расторжении программы экономического сотрудничества, заключенной в 2011 году.