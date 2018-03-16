Прыгай, Юля, прыгай! – кадры падения людей с подъемника в Грузии

На горнолыжном курорте в Грузии на линии Садзели произошел срыв хода кресельного подъемника. Люди получили многочисленные травмы. 10 человек пострадали, в том числе двое россиян. По словам очевидцев, сначала подъемник остановился, а затем стал двигаться с огромной скоростью и в противоположном направлении. Железные кресла врезались друг в друга. Людей разбрасывало в разные стороны.

В Сети опубликованы кадры падения людей, которые с криками спасаются.

Остановить канатную дорогу удалось лишь через несколько минут. Самые серьезные травмы получил гражданин Украины – у него открытый перелом и ушиб головы. Госпитализирована также беременная женщина, подданная Швеции. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.