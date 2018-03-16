Стрелявшие по гумкоридору в Восточной Гуте снайперы боевиков уничтожены - Минобороны РФ

Боевики предприняли попытку сорвать выход мирных граждане из населенного пункта Хамурия в Восточной Гуте, открыв по ним огонь из снайперского оружия, однако были уничтожены ответным огнем, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

«Боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей. Несколько снайперов открыли прицельный огонь по выходящему населению. Принятыми мерами снайперы боевиков были уничтожены, вывод мирных жителей возобновлен», - сказал Золотухин.

В настоящее время район покинули 4127 человек, в основном женщины и дети. Всего с начала действия гумпаузы из Восточной Гуты вышло свыше 15 тысяч мирных жителей.

Всего в пятницу Восточную Гуту могут покинуть около 20 тысяч человек.