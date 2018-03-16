Гройсман пригрозил разрывом программы экономического сотрудничества с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил России разорвать экономические отношения между странами. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 марта 2018 г.

«Правительство Украины готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины», — говорится в сообщении.

Программа экономического сотрудничества была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает совершенствование режима свободной торговли и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций и другое.