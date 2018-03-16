Измученные голодом львы и тигры обнаружены в испанском цирке

Как сообщает Dailymail, больших кошек обнаружили в совершенно убогих условиях защитники прав животных. На шокирующих кадрах показаны истощенные львы и тигр, которые едва могли стоять.

Известно, что несчастные животные были покрыты язвами и синяками, а один из львов даже отгрыз себе часть хвоста от стресса.

Животные были частью цирка «Франсия», также известного как цирк «Париж» в городе Мурсия в Испании.

К счастью, зоозащитники спасли измученных животных, вызволив их из неволи и отправив в спасательный центр. В данный момент кошки идут на поправку.