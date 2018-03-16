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Слетел с катушек: «взбесившийся» подъемник в Грузии разбросал людей на огромной скорости

Наталия Майорова
14:25 16.03.2018
По словам очевидцев, сначала подъемник застрял, однако через какое-то время резко набрал скорость вниз. В результате люди не успевали безопасно сойти.
Фото: nik_1923_ / Instargam
Видео: Igor Z / YouTube

На горнолыжном курорте в грузинском курорте Гудаури произошел страшный инцидент – канатная дорога вышла из строя.

Сообщается, что сначала подъемник на гору Садзели застрял, после чего резко набрал скорость вниз.

«Кто успел спрыгнуть, тот либо отделался испугом, либо сломал ноги. Те, кто долетели до низа, поломались куда серьезнее», - рассказал один из очевидцев.

В результате инцидента пострадали десятки человек, сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

«По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, спасатели аварийно спускают туристов с канатки», - говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы комментируют инцидент, отмечая, что «пострадавших много».

«Мы поехали группой на фрирайд. Сели на кресло, мы были на старте, только опустили створку вниз, и оно остановилось. Оператор открыл щиток, что-то начало пикать и канатка начала движение назад, скорость увеличивалась. Мы успели вылезти с кресла вниз под створкой, и начался замес. Канатки полетели с огромной скоростью назад и бились друг об друга сбиваясь в кучу. Люди прыгали с кресел вниз. Кресла летели с ужасной скоростью, их раскачивало и людей просто вышвыривало наружу. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Такого ада и страха я не испытывала еще никогда. Нам повезло. Очень. Чудом уцелели», - пишет один из пользователей в Instagram.

По словам другого очевидца, канатную дорогу якобы «запустили после ремонта без теста».  

Гудаури считается современным курортом, расположенным на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

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