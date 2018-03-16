Производство iPhone приостановлено - СМИ

Корпорация Apple приостановила выпуск iPhone на две недели, пишет газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ. Причиной приостановки стали выявленные нарушения при производстве смартфонов на заводе в Куньшане - водонепроницаемые компоненты устройств не имели сертификации компании.

Каждый пятый iPhone 8, отмечает издание, производится китайской корпорацией Wistron, смартфоны остальных моделей в линейке выпускает тайваньская фирма Foxconn.

Приостановка производства привела к снижению акций Apple на открытии торгов на 5%.