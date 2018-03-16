На выставке «Мотовесна» представлена современная версия легендарного советского мотоцикла

Современная модель «Урала» похожа на своего «дедушку», мотоцикл М-72, только внешне. «Начинка» нового изделия Ирбитского мотоциклетного завода - на уровне требований XXI века.

Чтобы завести двигатель, больше не надо «терзать» педаль стартера: мотор запускается нажатием кнопки на приборной панели. Во-вторых, пока еще непривычный для мототехники полный привод: на колесо коляски. Причем привод этот - подключаемый. В-третьих, непревзойденные дорожные и вездеходные качества.

В настоящее время при производстве «Уралов» используется два десятка иностранных комплектующих - телескопическая вилка, амортизаторы, тормозные диски, карбюратор и многое другое. Этим обусловлена высокая стоимость мотоцикла: топовые модели стоят порядка 650 тысяч рублей. С новинкой можно познакомиться на выставке «Мотовесна2018», которая открылась сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» и продлится до вечера воскресенья.