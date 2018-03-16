Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили в Испании

Останки испанского художника Сальвадора Дали, эксгумированные летом прошлого года для проведения ДНК-анализа, вернули под купол Театра-музея в Фигерасе. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление фонда «Гала – Сальвадор Дали».

«Останки Сальвадора Дали были вновь захоронены и покоятся под куполом Театра-музея Фигераса», — говорится в сообщении.

Процедура захоронения началась вечером 15 марта и завершилась ночью 16 марта около 01:15 по местному времени (03:15 мск).

Останки Сальвадора Дали были эксгумированы в июне 2017 года по требованию испанки Пилар Абель Мартинес, которая утверждала, что Дали был ее отцом. Женщина добилась эксгумации знаменитого художника-сюрреалиста в суде. Однако результаты ДНК-теста показали, что дочерью Сальвадора Дали она не является.

Если бы родственная связь подтвердилась, Мартинес смогла бы претендовать на часть наследства художника, которое он завещал Испании.

Дали умер в 1989 году в возрасте 85 лет.