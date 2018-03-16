В любую минуту – в Кремле заявили о готовности принять ответные меры на санкции США и Великобритании

Россия намерена ответить на новые санкции Соединенных Штатов Америки так, как посчитает нужным. При этом все будет сделано в необходимое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно», - подчеркнул он.

Вместе с тем Песков заявил, что ответные меры России на действия Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «не заставят себя долго ждать».

«Что касается промедления или не промедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны», - рассказал он.

При этом Песков заявил, что принятие ответных мер «можно ожидать в любую минуту». Однако, по его словам, российская сторона заинтересована в хороших отношениях со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью.

«Россия остается открытой для добрых взаимоотношений со всеми странами, которые привержены идее выстраивания добрых отношений, основанных на принципе взаимной выгоды, взаимного доверия», - заключил Песков.

Кроме того, он добавил, что в Кремле не намерены говорить о «холодной войне» между странами Запада и Россией, поскольку Лондону рано или поздно придется закончить с голословными утверждениями и представить доказательства своих обвинений относительно «дела Скрипаля».