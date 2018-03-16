Отмену ЕГЭ сочли нецелесообразной

В Министерстве образования и науки не поддержали инициативу группы депутатов Госдумы, предложивших отменить Единый госэкзамен.

В заявлении Минобрнауки, озвученном директором Департамента информационной политики министерства Андреем Емельяновым, говорится, что «система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и дает жителям нашей страны возможность поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания».

По словам Емельянова, Единый госэкзамен обеспечивает прозрачную и эффективную систему оценки знаний школьников, передает «Комсомольская правда».

Заявление Минобрнауки последовало в ответ на законопроект, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента. Один из авторов документа, заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов, объяснил, что суть инициативы - избавить школьников и их родителей от «надоевшего ЕГЭ», который, по словам депутата, направлен на «дрессировку" учащихся по определенному набору знаний, а вовсе не на получение качественного образования.

«Предлагается вернуться к традиционным экзаменам, - пояснил Борис Чернышов. - Это позволит улучшить процесс образования и сделать так, чтобы в финальных классах дети спокойно учились и потом поступали в вузы».

Напомним, что Единый госэкзамен с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменах в школах и основной формой вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.