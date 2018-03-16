В ООН сорвали российское выступление о нарушении Украиной прав крымчан

Заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан, было сорвано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, руководителя рабочей группы при постоянном представительстве республики при президенте Александра Молохова.

Он рассказал, что планировал выступить на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, однако накануне она была отменена якобы из-за забастовки персонала.

«Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации», — предположил Молохов.

По его словам, Украина стремилась сорвать заседание «любым способом».

«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», — добавил адвокат.

Ранее Молохов заявлял о планах направить в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб жителям Крыма из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Кроме того, Россия готовит иски в ЕСПЧ в Страсбурге из-за водной блокады полуострова.