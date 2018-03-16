Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12

На кадрах, опубликованных на Youtube , видно, как житель Якутии идет по сугробам и что-то произносит на своем языке.

Натыкаясь на яму в сугробе, мужчина раскапывает ее руками и находит почерневший кусок неизвестного сплава, после чего берет его в руки и бросает на землю.