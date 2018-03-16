Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12
Жители Якутска все еще не теряют надежды найти слитки золота, выпавшие из самолета Ан-12.
Видео: Youtube / Туяра Стручкова
На кадрах, опубликованных на Youtube, видно, как житель Якутии идет по сугробам и что-то произносит на своем языке.
Натыкаясь на яму в сугробе, мужчина раскапывает ее руками и находит почерневший кусок неизвестного сплава, после чего берет его в руки и бросает на землю.
Как сообщается в описании к видео – сплав оказался слитком золота, который ранее выпал из летевшего над Якутией самолета.