В США усомнились в необходимости продавать Javelin Украине

Экс-подполковник армии США, ныне военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что поставка летального оружия украинской стороне не поможет Вашингтона разобраться со своими задачами на Украине.

Между тем, в релизе Управления военного сотрудничества Пентагона сообщается, что продажа противотанковых ракетных комплексов Javelin отвечает интересам Соединенных Штатов Америки, так как «укрепляет безопасность Украины».

Однако Дэвис подчеркивает, что Украина не является союзником США, в связи с чем встает вопрос, стоит ли рисковать ухудшением отношений с РФ ради такой цели.

«Военный альянс обязывает нас жертвовать нашими людьми на благо союзников. Столь значительные жертвы возможны, если на кону ключевые национальные интересы Америки. Не менее важно, чтобы другая сторона была готова так же пожертвовать чем-то ради безопасности США», - цитирует слова аналитика The National Interest.

Вместе с тем, Дэвис подчеркивает, что в этой ситуации нет «ни того, ни другого».

«В выигрыше только Киев, а Америка безвозмездно берет на себя все риски», - заключил Дэвис.

Он также предположил, что 210 ракет, которых может хватить на пять механизированных или пехотных батальонов, позволяет украинской стороне решить исключительно локальные тактические задачи. По мнению Дэвиса, этого оружия будет недостаточно, чтобы изменить ситуацию «на поле боя».

Ранее Госдепартаменит США дал добро на продажу Украине противоракетных комплексов Javelin. Сумма контракта составила 47 миллионов долларов.