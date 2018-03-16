Я брошу в лицо Порошенко эту звезду - Савченко решила отказаться от «героя Украины»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в эфире украинского телеканала «1+1» о намерении вернуть президенту Незалежной Петру Порошенко орден «Золотая Звезда» Героя Украины.

«Я отдам ему звезду Героя», - заявила она.

По словам Савченко, награду она вернет при встрече с удовольствием, однако к Порошенко «не так легко попасть». Вместе с тем она заявила о желании бросить награду «в лицо» награду Порошенко.

«Я родилась без золотой звезды и звания Героя. Я не изменилась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду», - сообщила она в эфире телеканала Newsone.

В мае 2016 года Порошенко вручил Савченко высшую государственную награду Украины. Однако позже она заявила, что от звания могла бы отказаться, если бы не письма украинских жителей.

Ранее стало известно, что Надежда Савченко оказалась в базе «Миротворца»