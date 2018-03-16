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Подбросить в чемодан Скрипаль химвещество мог только самурай-камикадзе - эксперт

Лина Давыдова
12:52 16.03.2018
По словам эксперта Евгения Ковалева, дочь Сергея Скрипаля не смогла бы пронести чемодан с химическим веществом через распознающие фосфорорганику датчики, установленные в аэропорту Хитроу.
Фото: Kenneth Iwelumo / Wikimedia

Эксперт, принимавший участие в ликвидации химоружия, врач Евгений Ковалев прокомментировал  сообщения британских СМИ о том, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери.

По словам Ковалева, опасное химическое вещество невозможно незаметно и без последствий для окружающих транспортировать. Эксперт также усомнился и в том, что кто-то мог незаметно и без вреда собственному здоровью подложить фосфорорганику в вещи дочери Скрипаля.

«Я не представляю себе такого самурая-камикадзе, который решится проникнуть в квартиру и что-то туда подменить какую-то вещь или ее опрыскать. Очень важный момент: к фосфорорганике очень чувствительные растения и животные, особенно животные многие. Невозможно пронести, не допустив какого-то проникновения. Чтобы вы понимали, авиационные снаряды, в которых раньше хранилось химоружие, в герметичных капсулах робот под контролем человека догазирует и разделяет. И то умудряются люди отравиться в процессе работы», - сказал Ковалев сайту телеканала «Звезда».

Эксперт также усомнился в том, что чемоданчик с опасным веществом могли не заметить в аэропорту Хитроу. По  словам Ковалева, в воздушной гавани Лондона установлены датчики, способные среагировать на химические вещества. Их устанавливали еще в начале нулевых для защиты от запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».

«По понятным причинам это не разглашается…  Скорее всего, они такие датчики установили, и удивительно, что они не сработали.  Я точно не поверю, что они раздолбаи, могли отключить датчики, какой-то констебль забыл бы. Однозначно все это работало», - объяснил Ковалев.

Эксперт также не исключил, что химическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, могли синтезировать в Великобритании.

«Если хотели подставить Россию – синтезировать могли в любом месте, в той же Англии, я не думаю, что это сложно», – заключил Ковалев.

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в спецслужбах сообщила, что вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, находилось в чемодане его дочери. Согласно данной версии, им мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме экс-полковника ГРУ в Солсбери.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

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