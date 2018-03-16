Слоненок задавил туристку во время игры в Таиланде

Необычный инцидент произошел в Таиланде – на слоновьей ферме Патара в Чианг Мэй одна из туристок решила поиграть со слоненком, однако животное в буквальном смысле завалилось на женщину.

Как сообщает Daily Mail, Ханна Френчик (Hannah Frenchick) из Западной Виргинии посетила ферму еще в октябре прошлого года.

По словам Френчик, слоненок увязался за ней во время экскурсии по ферме.

«Это было самый магический и счастливейший момент в моей жизни», - рассказала туристка.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как слоненок наваливается на туристку, придавливая ее своим весом и не давая подняться с земли.

Ранее другой более воинственный детеныш слона, видимо, подражая свои взрослым товарищам, вышел на дорогу и стал угрожать проезжающим мимо машинам.