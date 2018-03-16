В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ

Группа депутатов Государственной думы в пятницу, 16 марта, собирается внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Об этом сообщил заместитель представителя комитета Госдумы по образованию и науке, соавтор инициативы Борис Чернышов.

По его словам, вместо нынешнего ЕГЭ предлагается вернуть традиционный экзамен, что позволит школьникам «спокойно учиться и потом поступать в вузы».

«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на дрессировку по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену», - цитирует слова Чернышова RT.

Ранее стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2018 году.