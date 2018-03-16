Арсен Аваков подарил семьям погибших бойцов ВСУ «целительный» мед. Об этом глава МВД Украины написал в своем микроблоге в Twitter.

В день Українського добровольця передав родинам загиблих захисників вітчизни справжній цілющій мед, якій спеціально привезли із Львівщини, нехай він надає наснагу та здоров’я дітям та рідним наших героїв!#ФронтМед pic.twitter.com/6FY5WKowCL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 марта 2018 г.

«В день украинского добровольца передал семьям погибших защитников отечества настоящий целительный мед, которой специально привезли со Львовщины, пусть он дает воодушевление и здоровье детям и родным наших героев!» — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, размещенным Аваковым в своих соцсетях, подарочный набор, который был доставлен семьям погибших силовиков по случаю дня добровольца, состоял из банок меда, травяного чая, цветочной пыльцы, сухофруктов и свечи.

Кроме того, Аваков вручил 52 бойцам государственные награды и отличия МВД «за мужество, самоотверженность и отвагу во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Между тем пользователи социальных сетей не оценили подарок Авакова, посчитав «целительный» мед крайне неуместным презентом для тех, кто потерял своих близких.