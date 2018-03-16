Финская делегация предложила ввести безвизовый режим с Крымом

Делегация финских общественных деятелей, которая в настоящее время находится в Крыму, предложила ввести безвизовый режим для граждан Финляндии, желающих посетить полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с этим финская делегация предложила открыть прямое авиасообщение между Симферополем и Хельсинки.

«Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность», - отметила глава делегации Дарья Скиппари-Смирнова.

По ее словам, финская сторона также выразила желание открыть в Крыму культурный центр.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что Крым встречает четвертую годовщину референдума о воссоединении с РФ.