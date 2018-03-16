Жители Якутска все еще ищут слитки золота, выпавшие из самолета

Жители Якутска продолжают искать драгоценные слитки, который выпали при взлете из грузового самолета Ан-12. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Гагаринского округа города.

Несмотря на заявление компании-владельца груза о том, что все слитки были обнаружены, местные жители продолжают обследовать территорию вокруг аэропорта в надежде найти драгметалл.

«Сегодня местные жители еще активно продолжают искать груз», - цитирует агентство собеседника в городском управлении.

В минувший четверг при взлете из аэропорта «Якутск» у самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, из него выпали 172 двадцатикилограммовых драгоценных слитка. Большая часть рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, еще часть слитков была обнаружена в радиусе нескольких километров от ВПП.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно собрали ценный груз, однако к этому времени к территории аэропорта в поисках «клада» уже начали подъезжать прознавшие о случившемся люди