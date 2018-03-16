Может, образования не хватает – Лавров о высказывании британского министра обороны в адрес РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывание главы министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России и отметил, что в Кремле уже перестали обращаться внимание на подобного рода заявления.

«Я не припомню такого. Конечно, мы на это уже перестали обращать внимание. Как по большому счету уже особо и не возбуждаемся (да и раньше не возбуждались) по поводу объявления все новых и новых санкций», - сообщил Лавров.

Вместе с тем российский дипломат предположил, что таким образом Уильямсон либо «хочет войти в историю», либо такое высказывание говорит о недостатке образования британского министра обороны.

«Может, образования не хватает, я не знаю», - цитирует слова Лаврова RT.

Ранее в Минобороны России прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Великобритания давно превратилась «в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций».