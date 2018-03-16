Лондон не сообщил Москве о смерти Глушкова – Лавров

Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, хотя обязан был это сделать. Об этом сегодня заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Между тем посольство России в Лондоне направляло официальный запрос Великобритании о смерти Глушкова, однако ответ на него так и не был получен.

Ранее власти Великобритании озвучили свою версию кончины бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» – это самоубийство.

По мнению британской стороны, Глушков находился в депрессии из-за финансовых проблем и многочисленных судебных разбирательств.

Николай Глушков умер 14 марта, на 69-м году жизни в своем доме в Лондоне. В свое время он занимал руководящие посты в российских компаниях «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот». В 1999 году он вместе с Березовским стал фигурантом дела о хищениях в компании «Аэрофлот». Его обвинили в хищении валюты и отмывании денег за границей.