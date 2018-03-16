Действия Запада против России по делу Скрипаля обречены на провал - Рябков

Действия стран, обвинивших Россию в причастности к отравлению Скрипаля, обречены на провал. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Подобного рода приемы обречены на провал. Ведь вопрос не в том, сколько децибел тратится на эту мегафонную дипломатию и кто в ней участвует. Вопрос в том, что мы видим в очередной раз отказ от нормального диалога и работы в тех правовых рамках, которые заданы международными документами, участниками которых являются США, Великобритания и другие, "примкнувшие к ним" страны», - цитирует РИА Новости Рябкова.

Так представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление четырех стран, которые утверждают, что Москва якобы имеет причастна к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.

Российский дипломат не исключил более широкой координации в кругу США, Великобритании и их единомышленников по «делу Скрипаля».

«Я уверен, что в ближайшие дни мы станем свидетелями еще более широкой координации в кругу США, Великобритании и их единомышленников на эту тему», - цитирует Рябкова РИА Новости.

В четверг лидеры Великобритании, Франции, Германии и США назвали отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России. При этом никаких доказательств якобы причастности Москвы к произошедшему ни одна из стран не предоставила.

Осужденный за государственную измену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии возле торгового центра в Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о введении ряда мер против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

В РФ свою причастность к отравлению Скрипаля категорически отрицают. В МИД России готовят ответ на действия Великобритании по высылке дипломатов.