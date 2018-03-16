Россия ответит на санкции США расширением «черного списка» американцев – Рябков

В ответ на последние санкции Вашингтона Москва дополнит свой «черный список» новой «группой американских деятелей». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Минфин США внес в санкционный список физлица, которые Вашингтон подозревает в якобы вмешательстве в выборы американского президента. Он был опубликован на сайте ведомства.

В список были включены люди, якобы связанные с работой «фабрики троллей», а также двое сотрудников ГРУ.