Россия ответит на санкции США расширением «черного списка» американцев – Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пообещал «пополнить» санкционный список очередной группой американских деятелей.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»
В ответ на последние санкции Вашингтона Москва дополнит свой «черный список» новой «группой американских деятелей». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Ранее Минфин США внес в санкционный список физлица, которые Вашингтон подозревает в якобы вмешательстве в выборы американского президента. Он был опубликован на сайте ведомства.
В список были включены люди, якобы связанные с работой «фабрики троллей», а также двое сотрудников ГРУ.