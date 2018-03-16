Угрозы ударов США по Сирии неприемлемы и недопустимы – Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на министерской встрече по урегулированию ситуации в Сирии в Астане заявил, что обвинения в том, что Москва и Дамаск якобы недостаточно выполняют резолюции ООН по Сирии являются надуманными.

Вместе с тем дипломат отметил, что некоторые западные страны стремятся сохранить боевой потенциал террористов в сирийской Восточной Гуте, а также пытаются вывести боевиков из-под удара.

«Налицо однобокое прочтение ситуации вокруг Восточной Гуты, знакомая нам еще по истории с Восточным Алеппо. Видно стремление некоторых наших западных коллег вывести из-под удара и сохранить боевой потенциал террористов прежде всего «Джебхат-ан-Нусры»* (запрещена в РФ), играющих роль провокаторов в сценариях западных геополитических режиссеров, которые руководствуются чем угодно, только не интересами сирийского народа», - цитирует слова Лаврова РИА Новости.

Также Лавров сообщил, что угрозы ударов со стороны США по Сирии являются неприемлемыми и недопустимыми.

«Напоминаем, что любое использование силы в отношении Дамаска на основе надуманных предлогов недопустимо. Прозвучавшая недавно угроза нанесения односторонних военных ударов Соединенными Штатами по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химоружия, неприемлемо и недопустимо», - подчеркнул глава российского МИД.

Вместе с тем Лавров сообщил, что информация об этом была передана представителям США по дипломатическим и военным каналам «со всей четкостью».

Ранее на министерской встрече в Астане глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на то, что коалиция во главе с США вместо того, чтобы выгораживать террористов в Восточной Гуте, начнет с ними бороться.

* «Джебхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в России.