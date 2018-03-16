Россия надеется, что США перестанут выгораживать террористов в Гуте – Лавров

Россия надеется, что коалиция во главе с США вместо того, чтобы выгораживать террористов в Восточной Гуте, начнет с ними бороться. Об этом на министерской встрече в Астане заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознают необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая "Джебхат ан-Нусру"*, как бы она не мимикрировала», - сказал Лавров, открывая очередной раунд переговоров по Сирии между министрами иностранных дел России, Турции и Ирана.

Глава МИД РФ также подчеркнул необходимость «размежевать правильную конструктивную вооруженную оппозицию от террористов».

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическаяя группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ.