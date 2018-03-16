Ультраполярное вторжение ожидается в Московском регионе

Сильнейшие морозы, «круче, чем в разгар зимы», нагрянут в Москву уже в эти выходные. Как отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в -22°С бывает в марте раз в 18 лет.

Ожидается, что «ультраполярное вторжение» принесет с собой резкое похолодание.

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до -17…-22 градусов, днем -5…-10 градусов. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», - сообщил Тишковец.

По словам специалиста, в области температура воздуха опустится до -20°С.

«Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», - заключил эксперт.

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что в ближайшее время весну в Москве ждать не стоит.