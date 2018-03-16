Лавров объяснил, кто выступает против переговоров в Астане по Сирии

Астанинский формат по Сирии доказал свою востребованность, так как он содействует политическому урегулированию ситуации в регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на министерской встрече в столице Казахстана. Помимо Лаврова в ней принимают участие главы МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифа и Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра иностранных дел России, переговоры в Астане не разделяют лишь те, кто желает разделить Сирию «на княжества».

Глава МИД РФ также отметил, что встречи в столице Казахастана позволили создать условия для полноценного политического процесса в регионе.

«Работают зоны деэскалации, выработаны принципы гуманитарного разминирования, сформирована рабочая группа по освобождению задержанных, заложников, которая вчера здесь провела очень продуктивное заседание, и, конечно же, мы облегчили в значительной степени доставку гуманитарной помощи и создали условия для возобновления полноценного политического процесса на основе резолюции 2254», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

В преддверии министерской встречи стран-гарантов РФ, Турции и Ирана по Сирии МИД РФ заявил, что участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия и наметят дальнейшие совместные планы.

Ожидается, что по итогам встречи Лавров, Зариф и Чавушоглу примут совместное заявление и назовут даты нового раунда переговоров в Астане между официальным Дамаском и оппозицией.