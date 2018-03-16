В Москву пришла «Мотовесна-2018»

У нового байка «Урал» со старым названием теперь полный привод, а также полный порядок по всем критериям. У этого мотоцикла во всем мире нет конкурентов в проходимости. Все возможные технические проблемы, с которыми сталкивались владельцы прошлых «Уралов» теперь остались в прошлом.

Прежним остался лишь внешний вид. По привычным очертаниям «Урал» легко узнать с первого взгляда - благодаря знаменитой коляске, мотоцикл пользуется популярностью у байкеров со всего мира. Большая часть моделей с завода отправляется в США и страны Европы.

«Уралы» являются одними из главных экспонатов на выставке в «Олимпийском».

На «Мотовесне» будут представлены пять совершенно разных мотоциклов.

Увидеть современные модели «Уралов» и усовершенствованные механиками мотоциклы можно будет уже сегодня - выставка техники откроется днем и продлится до вечера воскресенья.

На «Мотовесне-2018» в «Олимпийском» зрители смогут увидеть трюки байкеров с трамплинов и шоу на гидроскутерах. Кроме того, все желающие смогут потрогать мотоциклы самых известных брендов, среди которых достойное место занимают и наши «Уралы».