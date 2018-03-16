В Пентагоне подтвердили намерение США создать космические войска

Официальный представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что в Пентагоне готовы к созданию космических войск. Она прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа о необходимости появления нового рода вооруженных сил.

«Мы все согласны, что космос – это область военных действий, и необходимо, чтобы мы доминировали в этой области и расширяли свой потенциал… Мы готовы работать с президентом и с конгрессом, чтобы обеспечить доминирование в данной области», - сказала Уайт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его национальная стратегия по космосу допускает создание специализированных войск для ведения боевых действий в космосе. По словам американского лидера, подобные войска новый вид вооруженных сил может появиться скоро, однако точных сроков он не назвал.