Латвийцев в Антарктиде обворовали пингвины

Члены экспедиции латвийских ученых в Антарктиде попали в конфузную ситуацию – во время проведения исследований птицы утащили технику для работы.

По словам геологов, пингвины зачастую наблюдают за деятельностью ученых, однако именно южнополярные поморники перемещают или утаскивают аппаратуру для исследований, сообщает Skaties.lv.

Однако латвийские геологи продолжают свои исследования, несмотря на «проделки» птиц. Экспедиция латвийских исследователей в Антарктиду началась месяц назад. Целью ученых является изучение внутренней структуры ледников. Вместе с тем ученые ожидают, что смогут изучить процессы, которые начались в регионе вследствие изменения климата.

Ранее императорские пингвины в Антарктике сделали селфи и прославились в Сети.