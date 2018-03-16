Аэропорт Якутска перешел в штатный режим работы после инцидента с золотом

Международный аэропорт Якутск перешел в штатный режим работы после инцидента с выпавшими из самолета Ан-12 золотыми слитками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ан-12 вылетел из аэропорта в 15:00 по местному времени и уже приземлился в аэропорт Маган.

Инцидент произошел накануне. Грузовой самолет Ан-12 в Якутске при взлете высыпались драгоценные слитки стоимостью в несколько миллиардов рублей. Слитки общим весом девять тонн упали на летное поле, некоторые из них позже нашли на расстоянии до десяти километров от взлетно-посадочной полосы. Правоохранительные органы оцепили место ЧП и оперативно собрали все золотые слитки.

Причиной случившегося эксперты предварительно назвали неверно закрепленный груз: по их сведениям, самолет летел привычным маршрутом и был полностью технически исправен.