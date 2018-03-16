Названы самый дорогой и дешевый города мира

Эксперты составили рейтинг самых дорогих и дешевых городов на земле.

Так, наиболее дешевым городом оказалась сирийская столица Дамаск. Помимо этого, в перечне оказались такие города, как Каракас в Венесуэле, Алма-Ата в Казахстане, Лагос в Нигерии, а также Бангалор в Индии.

Лидером самых дорогих городов на планете стал Сингапур. Также, в списке оказались Париж (Франция), Гонконг (Китай), Осло (Норвегия) и Цюрих (Швейцария), сообщает портал The Economist Intelligence Unit.

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