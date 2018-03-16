Надежда Савченко оказалась в базе «Миротворца»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец».

Сообщается, что Савченко попала в базу как «пособница террористов и изменница родины».

«Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», - сообщает УНИАН.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного депутата Надежду Савченко якобы в планировании теракта в Верховной раде и выразил намерение арестовать ее.