Латвия отправила в Россию руду из Африки

В Латвии формируют новое направление грузоперевозок – из третьих стран в Россию. Об этом сообщает Sputnik Latvia со ссылкой на дочернее предприятие Латвийской железной дороги LDz Loģistika.

Таким образом в Вильнюсе пытаются компенсировать потерю серьезного объема транзита грузов из России в Европу.

По данным LDz Loģistika, с начала 2018 года в латвийские порты зашли уже два судна из Южной Африки. Одно из них доставило 60 тысяч тонн марганцевой руды. Позже груз был транспортирован в Россию. Всего по оценкам компании за 2018 год Латвия может осуществить грузоперевозку примерно 450 тонн марганцевой руды в РФ.

Порта Балтии лишились значительного объема грузов из-за решения России развивать собственную инфраструктуру в регионе и увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области. Несмотря на это, глава министерства сообщения Латвии Улдис Аугулис недавно заявил, что Россия остается крупнейшим партнером страны в области грузоперевозок.