Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за громкой музыки

Лидер одной из наиболее влиятельных музыкальных коллективов XX века The Who Роджер Долтри потерял слух.

По сообщениям «360», во время сольного шоу в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим» и призвал фанатов использовать беруши на концертах.

Долтри также признался, что последнее время он использовал специальный слуховой аппарат.

Лидер рок-группы рассказал, что потеря слуха произошла полностью по его вине. Причиной всему, по словам музыканта, стала слишком громкая музыка.

Группа The Who была основана в 1964 году. Один из ее концертов в 1976-м был признан самым громким в истории.