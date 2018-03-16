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Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за громкой музыки

Роман Захаров
05:15 16.03.2018
Во время сольного шоу музыкант призвал своих фанатов использовать беруши на выступлениях.
Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за громкой музыки
Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Лидер одной из наиболее влиятельных музыкальных коллективов XX века The Who Роджер Долтри потерял слух.

По сообщениям «360», во время сольного шоу в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим» и призвал фанатов использовать беруши на концертах.

Долтри также признался, что последнее время он использовал специальный слуховой аппарат.

Лидер рок-группы рассказал, что потеря слуха произошла полностью по его вине. Причиной всему, по словам музыканта, стала слишком громкая музыка.

Группа The Who была основана в 1964 году. Один из ее концертов в 1976-м был признан самым громким в истории.

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