Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за громкой музыки
Во время сольного шоу музыкант призвал своих фанатов использовать беруши на выступлениях.
Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Лидер одной из наиболее влиятельных музыкальных коллективов XX века The Who Роджер Долтри потерял слух.
По сообщениям «360», во время сольного шоу в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим» и призвал фанатов использовать беруши на концертах.
Долтри также признался, что последнее время он использовал специальный слуховой аппарат.
Лидер рок-группы рассказал, что потеря слуха произошла полностью по его вине. Причиной всему, по словам музыканта, стала слишком громкая музыка.
Группа The Who была основана в 1964 году. Один из ее концертов в 1976-м был признан самым громким в истории.