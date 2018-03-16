Вещество, которым был отравлен Скрипаль, находилось в чемодане его дочери - СМИ

Вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом пишет британская газета Telegraph, ссылаясь на высокопоставленные источники в спецслужбах.

Согласно данной версии, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

Бывший полковник ГРУ Федор Ладыгин, комментируя обвинения главы британского кабмина, заявил, что российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями», которые Великобритания хочет приписать России.