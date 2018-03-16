Старший сын Трампа разводится с женой - СМИ

Жена сына президента США Дональда Трампа-младшего Ванесса подала в суд Манхэттена заявление о расторжении брака.

Как пишет издание Page Six, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.

Трамп-младший и модель Ванессе Хейдон состояли в браке с 2005 года.