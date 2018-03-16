Старший сын Трампа разводится с женой - СМИ
Супруга Трампа-младшего подала документы на развод в суд Манхеттена.
Фото: Dennis Van/Tine ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Жена сына президента США Дональда Трампа-младшего Ванесса подала в суд Манхэттена заявление о расторжении брака.
Как пишет издание Page Six, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
Трамп-младший и модель Ванессе Хейдон состояли в браке с 2005 года.