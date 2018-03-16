Восемь полицейских получили ранения во время драки фанатов перед игрой ЦСКА с «Лионом»

Футбольные фанаты устроили массовую драку перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА. Согласно предварительным данным, в результате потасовки ранения получили восемь полицейских.

Как сообщает газета «Известия», беспорядки произошли у входа на территорию стадиона «Стад де Люмьер». По рассказам многочисленных свидетелей, чтобы пресечь побоище, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Autre vidéo des incidents avec une charge des forces de l’ordre contre les supporters lyonnais @lequipedusoir @lequipe pic.twitter.com/2I9v1TOnjA — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 15 марта 2018 г.

Отметим, что в настоящий момент нет точной информации о том, болельщики каких команд устроили драку.