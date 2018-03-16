В Хабаровском крае разведчики ВВО двумя группами уничтожили узел связи условных террористов

В Хабаровском крае на одном из специализированных полигонов состоялось тактико-специальное учение по уничтожению узла связи условных террористов военнослужащими подразделения разведки мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Разведчики действовали двумя группами. Военнослужащие из первой группы отработали задачи по организации засады, в частности выбору наиболее подходящей позиции, маскировке и захвату техники условных террористов.

Вторая группа отработала скрытный подход к узлу связи, снятие часовых, захват и уничтожение здания.

Особенностью данного учения стала организация взаимодействия разведгрупп при выполнении учебно-боевых задач. Разведчики, захватили автомобиль условных террористов и прибыли в заданную точку в точно установленное время и оказали огневую поддержку второй группе, производящей «зачистку».

После успешного выполнения задач военнослужащими отработан и выполнен выход из здания, погрузка в транспортное средство с организацией круговой обороны и отход к точке сбора.

Подобные учения с различными сценариями проводятся в рамках боевой подготовки и способствуют совершенствованию навыков военнослужащих подразделений разведки при действиях в различной обстановке.