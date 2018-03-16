Минобороны Польши развернет у границы с РФ новую войсковую дивизию

В польском оборонном ведомстве собираются передислоцировать часть армии с запада на восток страны. Соответствующее заявление министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на совещании руководства министерства.

«Моей целью является создание в восточной Польше новой дивизии профессиональной армии», — приводит РИА Новости слова Блащака.

Во время совещания президент Польши Анджей Дуда отметил, что Россия якобы «показывает, что готова применить военную силу для достижения своих целей». В качестве примера глава государства вспомнил белорусско-российские учения «Запад-2017», где польский лидер узрел модель «полномасштабного конфликта с НАТО», который, якобы, развернется на территории Польши и Балтии.

Ранее сообщалось, что власти Польши собираются построить стену протяженностью более 1,2 тысяч километров на границе с Россией, Украиной и Белоруссией, чтобы эффективнее бороться с африканской чумой.