Депутаты Рады устроили драку в редакции телеканала

Депутаты Верховной Рады Украины Вадим Ивченко (партия «Батькивщина») и Алексей Гончаренко («Блок Петра Порошенко») сошлись в рукопашной схватке в коридоре украинского телеканала. Об это рассказал нардеп Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам народного избранника, драка произошла из-за Закона об отмене «поправок Лозового». Геращенко подчеркнул, что ругаться между собой депутаты начали еще в студии «5 канала», после чего конфликт переместился в коридор редакции.

«Я вызвал полицию для оформления протокола», — отметил Геращенко.

Накануне Верховная Рада отклонила законопроект об отмене «поправок Лозового» из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали широкий общественный резонанс внутри страны.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись на которой видно, как депутаты Луцкого городского совета устроили массовую драку в здании администрации во время заседания по вопросу о сдаче земли в аренду.