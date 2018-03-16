Разведка РФ никогда не занималась такими «гнусными глупостями» - бывший глава ГРУ об отравлении Скрипаля

Российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями», которые Великобритания хочет приписать России. Соответствующее заявление сделал бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин газете «Красная звезда».

«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить… никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — сказал Ладыгин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.