В Тольятти стартовало производство LADA Granta Liftback

Производство автомобиля LADA Granta Liftback перенесли их Ижевска в Тольятти. Такое решение позволило «АвтоВАЗу» значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод «LADA Ижевск» сфокусирован на выпуске машин семейства LADA Vesta.

По данным пресс-службы автоконцерна, с производственной площадки «LADA Ижевск» было перенесено свыше 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно производилась подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta.

В связи с расширением производства, к работе были привлечены дополнительные сотрудники из Индустриального парка «АвтоВАЗа», а также из других подразделений автопроизводителя. Линия сборки Kalina/Granta в Тольятти перешла на двухсменный режим работы.

В сообщении подчеркивается, что продажи LADA Granta Liftback не приостанавливались – сперва был произведен необходимый запас этой марки для дилерской сети. Цена модели начинается от 424 тысяч 900 рублей.

Напомним, комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina был введен в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности здесь было выпущено свыше 1,5 миллионов автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun. Ижевский автозавод выпускал LADA Granta в кузове «лифтбек» с мая 2014 года.