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Крым встречает четвертую годовщину референдума о воссоединении с РФ

Роман Захаров
01:57 16.03.2018
16 марта во многих населенных пунктах Крыма состоятся народные гуляния, исторические экскурсы, патриотические и тематический часы, праздничные концерты, автопробеги и флэш-мобы.
Крым встречает четвертую годовщину референдума о воссоединении с РФ
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В пятницу 16 марта жители Крыма отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. В этот день в городах и районах республики состоятся народные гуляния, исторические экскурсы, патриотические и тематический часы, праздничные концерты, автопробеги и флэш-мобы.

«В столице Крыма запланирована официальная часть торжественных мероприятий», - говорится в сообщении правительства Республики Крым.

В частности, в парламенте будет открыта фотовыставка «Крым. Все только начинается» и состоится торжественное собрание.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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