Королева Великобритании одобрила свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл

Британская королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Как пишет газета The Daily Mail, Елизавета II направила в Тайный совет официальное письмо, в котором сообщила о своем согласии на бракосочетание ее «дорого любимого внука».

В то же время издание отмечает, что упоминания о невесте в сообщении нет.

Ранее сообщалось, что Королевский дом Британии сообщил, что на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл приглашены 2640 человек, представляющих различные слои британского общества.