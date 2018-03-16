Королева Великобритании одобрила свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл
Монарх направила в Тайный совет официальное письмо, в котором сообщила о своем согласии на бракосочетание ее «дорого любимого внука».
Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Британская королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Как пишет газета The Daily Mail, Елизавета II направила в Тайный совет официальное письмо, в котором сообщила о своем согласии на бракосочетание ее «дорого любимого внука».
В то же время издание отмечает, что упоминания о невесте в сообщении нет.
Ранее сообщалось, что Королевский дом Британии сообщил, что на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл приглашены 2640 человек, представляющих различные слои британского общества.