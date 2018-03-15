Мирей Матье встретилась со студентами института имени Пушкина

Французская певица Мирей Матье встретилась со студентами московского Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Вместе с учащимися всемирно известная шансонье исполнила свои знаменитый хит «Прости мне этот детский каприз», а также песню «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого.

Во время беседы со студентами и журналистами певица призналась, что любит Россию и ей доставляет удовольствие петь на русском языке.