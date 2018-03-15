Мирей Матье встретилась со студентами института имени Пушкина
«Русский язык имеет свой шарм, это язык, который поется хорошо, он и для грусти, и для радости. Петь о любви на русском языке - это прекрасно», - сказала Матье.
Французская певица Мирей Матье встретилась со студентами московского Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.
Вместе с учащимися всемирно известная шансонье исполнила свои знаменитый хит «Прости мне этот детский каприз», а также песню «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого.
Во время беседы со студентами и журналистами певица призналась, что любит Россию и ей доставляет удовольствие петь на русском языке.
«Что касается России - это большая история любви. Она началась в 1967 году, это продолжается, и это большая любовь. Русский язык имеет свой шарм, это язык, который поется хорошо, он и для грусти, и для радости. Петь о любви на русском языке - это прекрасно», - сказала Матье.